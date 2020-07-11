وحش ادمي يستدرج فتاة بحيلة شيطانية ليقوم بعمل فعلته الخبيثة ..وهه هي النهاية..(تفاصيل صادمة)

عدن - ياسمين التهامي - الجريمة كشف تفاصيلها المحامي العُماني صلاح المقبالي، وشرح خطة الذئب البشري التي رسمها للنيل من ضحيته مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "المقبالي" في تغريدة عبر حسابه تويتر : "ذئب بشري اصطاد ضحيته، تقل عن 15 سنة من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، أغواها ومن ثم ابتزها؛ وبعدما سال لعابه استدرجها لوكره العفن فهتك عرضها".

وأضاف "المقبالي": "استمر الذئب البشري بابتزازها إلى أن حبلت منه سفاحًا، حاولت المسكينة أن تواري عن سوءتها إلا إن أعراض الحمل فضحتها".

وسادت حالة من الغضب على "تويتر" في سلطنة عمان، واستنكر مغردون انشغال أولياء الأمور عن أولادهم وتركهم فريسة سهلة لمواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق أحدهم : "التليفون والأيباد مرمي بحوزة الأطفال بدون رقيب ولا حسيب المهم يقضوا وقتهم ومايحسوا بالنقص لاتربية ولاحوارات مفيدة بين أولياء الأمور الطفل ينشأ بين فكي الفراغ حتى يفترسه ويقضي عليه كيف سيصلح حال الأبناء ويستقيم! أرى بأنهم كلهم ضحايا هنا الذئب البشري كما وصفت والفتاة".