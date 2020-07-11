شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : نشر صور سعوديات بمواقع اباحية.. ومطالبات شديدة بالقاء القبض على المبتز..شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدّم عدد من السعوديين شكاوى وبلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، بينها النيابة العامة وجهات أمنية إلكترونية، ضد “شاب” أطلق عليه المغردون في تويتر اسم “مبتز المراهقات في مواقع إباحية”، حيث يقوم هذا الشخص بنشر صور فتيات ونساء سعوديات في تلك المواقع دون إبداء أي أسباب، إلا لأنهن نشرن صورهن الخاصة على حساباتهن الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويعتبر نَشر تلك الصور من جانب الفتيات على حساباتهن الشخصية أمرًا مخالفًا بزعم المُبتز، فأعلن فضحهن من خلال وضع الصور في مواقع إباحية بغرض أن هذا سيردعهن عن نشر الصور التي وصفها بـ”العارية” على مواقع التواصل، وسط مطالب من جانب سعوديين دونوا آلاف التغريدات لمحاسبته والقبض عليه من جانب السلطات٬ بحسب فوشيا.

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وشنّ مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا على هذا الشاب الذي يقولون عنه إنه سعودي الجنسية، ونشر بعضهم حسابه الذي دوّن من خلاله تغريدة بعد أن حصل على صور من حسابات بعض الفتيات ونشرها بوجوههن كما كتب في تغريدته، وأظهر أيضًا أسماء حسابات هؤلاء الفتيات.

وكتب في تغريدته قائلًا: “ابتداءا من اليوم راح يتم استخدام هذي الطريقة بوضع مخلفاتكم بأشهر المواقع الإباحية ومع وجيهكم اللي معبية الأرشيف في اعقلوا وبلا تفصخ.. ولكم في أبو جعفر عِبرة”.



وأطلق رواد موقع “تويتر” هاشتاق باسم #مبتز_المراهقات_في_مواقع استطاع أن يحصد تفاعلًا واسعً ويدخل من بين الوسوم الأكثر تداولًا ويتصدر الترند السعودي، كما ظهرت عليه بعض الفتيات اللائي نُشرت صورهن في مواقع إباحية وأكدن أنه قام بفعل يعاقب عليه القانون وطالبوا الجميع بالإبلاغ عنه.

وانهالت الكثير من التعليقات على تغريدة هذا “المبتز” كما أطلق عليه المتابعين، ومن بين التعليقات كتب مواطن يُدعى محمد الشهري أنه قدّم أول بلاغ ضده في جهة الدوريات مرفِقًا بالبلاغ التغريدة التي نشرها “المبتز”، وحمل البلاغ رقم 3380161 وتم اتهامه بنشر صور نساء سعوديات في مواقع إباحية.

وتباينت ردود الفعل بين المغردين، فالبعض اعتبر أن هذا الشخص مريض لابد من معالجته كونه استخدم صورًا بطريقة ليست من حقه، بينما أكد البعض أنه يعرف ماذا يفعل ولابد من توقيع عقوبة قاسية عليه ليكون عبرة لغيره، خاصًة وأنه أقدم على الابتزاز بطريقة لم يعهدها أحد وأنه لا يحق له استخدم صور أخريات ونشرها دون وجه حق، خاصًة أن الصور التي ينشرها الفتيات لأنفسهن على حساباتهن حرية خاصة.

ووصفه بعض المغردين بالشخص “المتخلف”، وسط ارتفاع كبير في التفاعل على الهاشتاق، حتى أن مغرّدة تُدعى “فجر” ممن نُشرت صورها في الموقع الإباحي تفاعلت وكتبت قائلًة: “#مبتز_المراهقات_في_مواقع الزبده هذا واحد مقرف وما يخاف ربه منزل صوري وصور بنات بمواقع إباحية أبيكم توصلون الهاشتاق ترند عشان ينمسك وبلغو على الحساب”.

واستدعت مغردة تُدعى “ريري” حساب النيابة العامة السعودية مستعينة ببعض من التغريدات المسيئة التي دونها هذا الحساب سابقًا بشأن الصور التي يعدها “عارية” من وجهة نظره وتنشرها الفتيات في حساباتها، وكتبت قائلًة في تغريدتها: “#مبتز_المراهقات_في_مواقع هل حنا في غابه ياحكومه يحكمها الأقوى؟؟ مين اللي اعطاه هالقوه اللي تخليه يحس أنه فوق القانون؟”.

ودوّن مغرد يُدعى عبدالله القحطاني تدوينة له صاحبها بتغريدات لأشخاص آخرين يرون أن ما فعله #مبتز_المراهقات_في_مواقع ليس عيبًا، لأن الفتيات قمن باستعراض أجسامهن في مواقع التواصل وأن ما فعله هو وضع صورهن في مكانها الصحيح.

وجاء في تغريدته: “#مبتز_المراهقات_في_مواقع طبعًا بعد هالكلام اللي تشوفنه من الأشياء الخطيرة هي نشر الصور والمقاطع الشخصية خصوصًا إن في أشخاص عديمي مروءة توقع منهم أي سوء يضرك أو تشهير أو استغلال لصورتك في أشياء قد تلحق الضرر بشخصك وغالبًا تكون بقصد الاساءة وتشويه السمعة!”.

ونشر حساب باسم “آرلو.. ضحية ابتزاز” محادثة للمبتز يطالب فيها فتاة بحذف صورها والاعتذار للمجتمع مختتمًا نهاية المحادثة بقول: “احذفي عهرك”، وعلقّ الحساب على تلك المحادثة قائلًا: “#مبتز_المراهقات_في_مواقع كلامه غير صحيح حتى لو البنت نشرت مقطع اباحي طالما اخذه شخص بدون اذن بقصد التهديد والاساءة يتم محاسبته والبنت مايجيها ولا شي.. وأنصحهم بالبلاغ لأن اغلب مواقع التواصل الاجتماعي تتعاون مع السلطات السعودية وتفصح عن معلومات الشخص في حال وقعت جريمة الكترونية”.

وشارك حساب آخر تغريدة كشف فيها عن عقوبة الابتزاز المعلوماتية وفقًا للنيابة العامة السعودية وكتب: “#مبتز_المراهقات_في_مواقع هذي اسمها قضية ابتزاز تعرفي وش تقدري تسوي فيها؟ تقدري تبلغي الشرطة و بتاخذي تعويض نص مليون مع سجن سنة للمبتز شفي الصورة لو مانك مصدقة #حقوق_المرأة”.

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