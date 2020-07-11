شكرا لقرائتكم خبر عن رجل تحدى الاسد فدخل حديقة الحيوان وهو سكران ليقابله وجه لوجه وتكون هذه النهاية الصادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شعر زوار حديقة الحيوان في نيودلهي بالرعب والدهشة يوم الخميس 17 أكتوبر، عندما رصدوا رجلا يحاول اجتياز السياج المرتفع المحيط بـ”عرين الأسد” بغرض مضايقة واستفزاز الحيوان المفترس.
وتمكّن ريحان خان (عمره 28 عاما)، الذي وصفه شهود العيان بأنه سكران، من تجاوز السور على الرغم من الجهود التي بذلها حراس حديقة الحيوان لمنعه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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والتُقطت مجموعة من الصور للرجل، وهو يجلس وجها لوجه أمام الأسد، قبل أن يظهر مستلقيا بجانبه، ويبدو أنه دفع ملك الغابة لمهاجمته.
وانتهت الحادثة عندما قام عمال حديقة الحيوانات بتهدئة الأسد، وإنقاذ الرجل دون إصابته بأي خدش.
وبهذا الصدد، قال أنيش أنديريا، من هيئة الحفاظ على الحياة البرية: “يمكن لأسد بهذا الحجم أن يقتل إنسانا خلال 15 ثانية”، وفقا لـ NDTV.
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