أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 11 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تغلق المنفذ الرئيسي لمفرق سقم بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489584/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الدريهمي جنوب https://www.elyamnelaraby.com/489598/ عاجل.. عشرات الجثث لمتحوثين تصل تعز من البيضاء ونهم https://www.elyamnelaraby.com/489612/ البنك الإسلامي للتنمية يؤكد التزامه بالوقوف إلى جانب اليمن تنمويا https://www.elyamnelaraby.com/489614/ مراكز غسيل الكلى بحضرموت تستلم أجهزة ومعدات طبية جديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/489615/ وزارة الزراعة تنفذ مسح تقييمي للجراد الصحراوي في أبين https://www.elyamnelaraby.com/489616/ سلوفينيا تعرب عن قلقها من احتمال انهيار خزان النفط العائم قبالة الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489617/ عاجل.. قتلى وجرحى من الحوثيين إثر صد هجوم شمال مدينة تعز https://www.elyamnelaraby.com/489618/ “غرفة دبي” تروج لبيئة الأعمال بالإمارة أمام المستثمرين الأفارقة https://www.elyamnelaraby.com/489627/ عاجل.. مصرع قياديين ميدانيين حوثيين مع عناصر أخرى خلال صد هجوم بالعبدية بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/489628/

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