شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مصرع قياديين ميدانيين حوثيين مع عناصر أخرى خلال صد هجوم بالعبدية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

مأرب - الخليج 365

لقي قياديان ميدانيان مصرعهما، اليوم السبت، بنيران القوات الحكومية في العبدية بمحافظة مأرب.

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وأوضحت مصادر محلية، بأن قائدين ميدانيين من مليشيات الحوثي هما محمد هاشم الحمزي ومحمد عبدالقادر الدرة لقيا مصرعهما مع عدد من عناصرهم في جبهة العبدية.

وبينت المصادر، أن الصريعين قتلا بنيران القوات الحكومية والقبائل خلال صد هجوم للمليشيات على المنطقة وتكبيدها خسائر فادحة