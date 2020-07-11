شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء تجنبها عند التخلص من الشعر في هذه المنطقة..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تلجأ العديد من السيدات إلى إزالة شعر المنطقة الحساسة إما بواسطة الشمع أو الحلاقة الكلاسيكية، التي تعتبرها السيدات وسيلة سهلة ومريحة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ويقول الدكتور دندي إنجلمان، طبيب جلدية في نيويورك، إن العديد من السيدات لا يقمن بإزالة شعر المنطقة الحساسة بشكل صحيح، لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض الأخطاء التي عليكِ تجنبها عند التخلص من شعر المنطقة الحساسة.

الحلاقة على بشرة جافة

يقول الدكتور إنجلمان أن من الخطأ الحلاقة على بشرة جافة، فعليكِ استخدام كريم الحلاقة أو الجل أو على الأقل الماء، لأن ذلك سيقلل من فرصة الإصابة بجروح أو من تهيج الجلد، إذ يعمل الماء أو كريمات الحلاقة على تلين الشعر وعدم تهيج الجلد.

التقشير بعد إزالة الشعر

تعمل الحلاقة أيضاً على التقشير الخفيف، إلا أن الاشخاص الذين يعانون من تهيج بالبشرة عليهم تقشير البشرة قبل الحلاقة.

ويضيف الدكتور إنجلمان أن القيام بعملية التقشير قبل الحلاقة مفيدة؛ إذ تعمل على تنعيم نسيج البشرة وإزالة الأوساخ التي قد تسد المسام وتسبب الالتهاب.

الحلاقة في عدة اتجاهات

يقول الدكتور إنجلمان إن الحلاقة في عدة الاتجاهات تعرض الجلد لمشاكل عديدة كحدوث نتوءات وجروح وتهيج وأيضاً عدم إزالة الشعر بالكامل وتقصفه، لذلك عليكِ الحلاقة في إتجاه نمو الشعر وليس عكسه لأن عكسه يتسبب بنمو الشعر داخل الجلد وعدم خروجها.

استخدام شفرة الحلاقة القديمة

أن استخدم شفرة الحلاقة القديمة قد تكون مؤذية أكثر من استخدام واحدة جديدة، فقد تتسبب بجروج وقد يتكون عليها بكتيربا تنتقل إلى الجلد أثناء الحلاقة وتسبب إلتهابات.

الضغط أثناء الحلاقة

ينصح الدكتور إنجلمان بعدم الضعظ على المنطقة أثناء الحلاقة، لأن ذلك قد يعرضك إلى الإصابة بجروج، وعليكِ أيضاً عدم التسرع أثناء إزالة الشعر بالشفرة، لتتجنبي الإصابة بالجروح ولعدم التسبب في ضرر للبشرة.

عدم معالجة الجروح بعد الحلاقة

إذا قمت بجرح نفسك أو شعرتِ بتهيج بعد الحلاقة، فوراً قومي باستخدام أي كريمات مهدئة مثل الألوفيرا، وذلك لاحتوائها على خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للبشر