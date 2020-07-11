شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "المشاط" رئيسا للجمهورية بدل من "هادي"..وهذه اول دولة عظمى تقر بذلك رسميا..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصف موسوعة أطلس الروسية الرسمية , مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء , برئيس الجمهورية اليمنية . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتداول ناشطون صورا للموسوعة الروسية في السياسية والجغرافيا التي وضعت اسم وصورة مهدي المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية , منذ العام 2018 مآ آآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآ آآآآآآآ آآآآآآ آآآآآ آآآآ آآآ آ وقالوا ان هذه الموسوعة تعد المرجع الرئيس للمؤسسات الرسمية الروسية , وان اعترافها بالرئيس المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية ليس خطأ , بل توجه جديد للسياسية الروسيةآ وغيرها من القوى الدولية التي تعترف بالاقوياء على الأرض .

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