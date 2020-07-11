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عاجل: "المشاط" رئيسا للجمهورية بدل من "هادي"..وهذه اول دولة عظمى تقر بذلك رسميا..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - تصف موسوعة أطلس الروسية الرسمية , مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء , برئيس الجمهورية اليمنية .

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 جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتداول ناشطون صورا للموسوعة الروسية في السياسية والجغرافيا التي وضعت اسم وصورة مهدي المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية , منذ العام 2018 مآ

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وقالوا ان هذه الموسوعة تعد المرجع الرئيس للمؤسسات الرسمية الروسية , وان اعترافها بالرئيس المشاط رئيسا للجمهورية اليمنية ليس خطأ , بل توجه جديد للسياسية الروسيةآ وغيرها من القوى الدولية التي تعترف بالاقوياء على الأرض .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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