شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عودة القتال في الشيخ سالم توقف الحركة بين شقرة وزنجبار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشف موقع كريتر سكاي نقلا عن مصادر لم يسمها عن تجدد الاشتباكات بجبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي صباح اليوم السبت.
وقال المصدر: حطت عدد من قذائف الهاون بالقرب من منطقة التماس بين الجانبين.
وأشار مسافرون الى ان اعمال القصف اوقفت حركة المرور في المكان.
وتشهد الشيخ سالم معارك عنيفة مؤخرا بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي.
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