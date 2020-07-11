شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. عودة القتال في الشيخ سالم توقف الحركة بين شقرة وزنجبار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف موقع كريتر سكاي نقلا عن مصادر لم يسمها عن تجدد الاشتباكات بجبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي صباح اليوم السبت.

وقال المصدر: حطت عدد من قذائف الهاون بالقرب من منطقة التماس بين الجانبين.

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وأشار مسافرون الى ان اعمال القصف اوقفت حركة المرور في المكان.

وتشهد الشيخ سالم معارك عنيفة مؤخرا بين قوات الجيش والمجلس الانتقالي.