شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. قتلى وجرحى من الحوثيين إثر صد هجوم شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020 تعز - الخليج 365 دارت إشتباكات عنيفة، بين قوات القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية، في عدد من الجبهات، شمال مدينة تعز.

Advertisements ووفقا لمركز قيادة محور تعز، فإن الإشتباكات تركزت في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية بمختلف الأسلحة. وتمكنت القوات الحكومية، من التصدي للهجوم، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

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