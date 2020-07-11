سلوفينيا تعرب عن قلقها من احتمال انهيار خزان النفط العائم قبالة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت جمهورية سلوفينيا عن قلقها من حدوث كارثة بيئية في حال انهيار خزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل الحديدة جراء تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية ورفضها وصول فريق من الخبراء لمعاينة الخزان وافراغه من النفط بعد تدهور بنيته واحتمالية انهياريه في أي لحظة.



جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن غير المقيم في سلوفينيا هيثم شجاع الدين مع رئيس دائرة افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السلوفينة ناتاليا المناسور.

واكدت المسئولة السلوفينية استعداد بلادها مساعدة اليمن في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.

Advertisements

وفي اللقاء اعرب السفير شجاع الدين عن تقدير الحكومة اليمنية لسلوفينيا ومشاركتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في يونيو الماضي.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع في اليمن ومنها عدم سماح مليشيا الحوثي لفريق الامم المتحدة لتقييم اضرار خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى.

ولفت الى الرسالة التي وجهتها اليمن لمجلس الامن الدولي بهذا الخصوص والتحذير بحدوث كارثة بيئية كبيرة وخطر محدق على اليمن والمنطقة في حال لم يتم اجراء الصيانة لخزان صافر.

كما تم بحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن ومركز دعم الامن الانساني في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.