وزارة الزراعة تنفذ مسح تقييمي للجراد الصحراوي في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذ فريق تابع لوزارة الزراعة نزول ميداني لإجراء مسح تقييمي وبحثي لبعض مناطق تكاثر الجراد الصحراوي بمديرية خنفر بمحافظة ابين.



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حيث اطلع الفريق برئاسة وكيل الوزارة المهندس علي جنيد، على سير الاجراءات والاستعدادات المتخذة من قبل الفريق البحثي للقيام بعملية الرش لمكافحة حشرة الجراد، وتطورات الوضع الحالي في المناطق التي ينتشر فيها الجراد الصحراوي على ضوء البلاغات المستلمة من المزارعين، ومعرفة الصعوبات التي تواجه عمل الفريق.

وأكد جنيد، اهتمام الوزارة بمكافحة الآفات والحشرات التي تضر بالمحاصيل الزراعية واهمها حشرة الجراد التي تجتاح اليمن وتسبب خسارة كبيرة في المحاصيل الزراعية والمراعي والامن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.. لافتا الى أهمية تعاون السلطة المحلية بالمحافظة لاقناع مربيي المناحل بنقل خلايا النحل الى اماكن اخرى لتجنب تعرضها للسموم.

من جانبه أوضح مدير عام وقاية النبات المهندس علي الشيباني، الى ان كافة التجهيزات اللازمة مكتملة لعملية مكافحة الجراد التي تستهدف مختلف مناطق البلاد.