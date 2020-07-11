مراكز غسيل الكلى بحضرموت تستلم أجهزة ومعدات طبية جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قدمت منظمة الصحة العالمية مستلزمات وأجهزة طبية لمراكز غسيل الكلى في محافظة حضرموت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وستغطي الأجهزة النقص الحاصل في المرافق الطبية الخاصة بغسيل الكلى بالمحافظة، كما أنها ستسهم في اجراء 22 ألف جلسة غسيل كلوي.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات المتنوعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية، مّما يعزز الجانب الصحي في مختلف البلدان المحتاجة وخصوصًا اليمن.
يذكر أن المركز عمل على برامج طبية خاصة لعلاج حالات الفشل الكلوي في العديد من المحافظات اليمنية، حيث ساهم ذلك في علاج الكثير من المرضى والتخفيف عن معاناتهم.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة أنجز منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي 218 مشروعًا صحيًا متنوعًا شملت جميع المحافظات.
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