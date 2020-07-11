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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. عشرات الجثث لمتحوثين تصل تعز من البيضاء ونهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
تعز - الخليج 365
وصلت جثث عشرات القتلى إلى مناطق سيطرة الحوثيين في محافظة تعز ، قادمة من جبهتي نهم والبيضاء.
وأكدت مصادر محلية، أن الحوثيين نقلوا عشرات القتلى من أبناء محافظة تعز إلى مدينة القاعدة بين محافظتي تعز وإب، واستدعوا أسر عناصرهم المنخرطين في جبهتي البيضاء ونهم للتعرف على جثثهم.
وقالت المصادر أن عددا كبيرا من الجثث تعذر معرفة هوياتها نتيجة تأثرها بضربات المدافع والطيران، ما دفع الحوثيين لاستدعاء أسر عناصرهم للتعرف عليها، بينما دفنوا جثث أخرى وصلت محترقة.
وبلغ عدد القتلى الذين تم التعرف عليهم والمنتمين لمنطقة الهشمة بمديرية التعزية فقط 15 قتيلا، فيما لا تزال عملية تحديد هويات عشرات الجثث الأخرى مستمرة.
وكان الحوثيون خلال الأيام الماضية قد طالبوا الوجهاء المتحوثين في المديريات الخاضعة لسيطرتهم، تجنيد أبناء مناطقهم للدفع بهم إلى جبهات نهم وقانية والجوف، قبل أن يعودوا بهم الجمعة محملين على صناديق الموت.
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