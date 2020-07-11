شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حصرية تكشف اسباب وفاة الفنان المصري "محمود رضا" ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي منذ قليل، الفنان محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، وهو أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة "رضا" للفنون الشعبية.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع "مصراوي": "رحل الفنان الكبير محمود رضا، البقاء لله"، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وشارك الفنان لراحل #محمود_رضا في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء" و"قلوب حائرة" و"غرام في الكرنك" وفي السياق، نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، الفنان محمود رضا أحد مؤسسي فرقة "رضا" للفنون الشعبية الذي غيبه الموت اليوم الجمعة.



وقالت إن "الفنان الراحل يعد واحدًا من أساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيرًا لقوى مصر الناعمة".



ولد محمود رضا عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة الى العالمية، شارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتي برزت مصداقيتها في تصميماته والتي نجحت في تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال جدير بالذكر أن محمود رضا هو والد الفنانة شيرين رضا، وشارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية بينها "غرام في الكرنك".