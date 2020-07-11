شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل: القوات الامريكية تعترض شاحنة ايرانية محملة بالسلاح قبل وصولها اليمن..شاهد بالصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صورة لما قال إنها شحنات سلاح إيرانية غير مشروعة، اعترضتها قوات أمريكية وحليفة قبل دخولها اليمن.

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وأضاف بومبيو، عبر حسابه في تويتر، الخميس، أن "القوات الأمريكية والشريكة" اعترضت سفينة قبالة سواحل اليمن في 28 يونيو حزيران الماضي.

وذكر بومبيو أن السفينة كانت تحمل شحنات إيرانية غير مشروعة، بما في ذلك صواريخ أرض - جو وأخرى أرض – أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات، ومئات من قذائف الآر بي جي والبنادق، والعديد من الأسلحة المتقدمة.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي الأمم المتحدة إلى تمديد القرار رقم 2231، الخاص بحظر تصدير السلاح إلى إيران.

وفي يونيو حزيران الماضي، رفضت روسيا والصين مقترحًا أمريكيًا قدمته إلى مجلس الأمن الدولي من أجل تمديد قرار الحظر، الذي ينتهي في أكتوبر تشرين الأول المقبل.