عــــاجل : اختطاف "البخيتي" من أحد شوارع ذمار وهذا ماحدث!

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت جماعة الحوثيثينعلى اعتقال الناشط السياسي عمرو يحيى ناصر البخيتي في مدينة ذمار (وسط اليمن). وقالت مصادر حقوقية إن الحوثيين اعتقلوا البخيتي من أحد شوارع مدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت المصاد إن الحوثيين اعتقلوا البخيتي على خلفية انتقاده على "فيسبوك" فساد قيادات حوثية قامت بنهب أراضي المواطنين في المحافظة. وتواصل مليشيات الحوثي التنكيل بالناشطين والصحفيين في مناطق سيطرتها، في حين لا يزال العشرات في سجونها يتعرضون لأبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي منذ سنوات.

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