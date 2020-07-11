شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقدم هدية لبرشلونة في صفقة لاوتارو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير صحفي إسباني اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنَّ برشلونة تلقى دفعة قوية في الصفقة، بعد أن تخلى إنتر ميلان عن 21 مليون يورو من الأموال المطلوبة لحسم الصفقة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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كان النيراتزوري يتمسك بالحصول على 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، الذي انتهى في 7 يوليو/تموز الجاري.

لكن مع انتهاء صلاحية هذا البند وتراجع مستوى لاوتارو وعدم إحرازه أي هدف في آخر 5 مباريات، بالإضافة لإهدار ركلة جزاء أمام بولونيا، اضطر إنتر لطلب 90 مليون يورو فقط نظير بيع مارتينيز.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة ينتظر تحرك آخر من لاوتارو، للضغط على إنتر ميلان مجددًا خلال الفترة المقبلة، من أجل الموافقة على خوض مفاوضات انتقاله إلى قلعة الكامب نو.