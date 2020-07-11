كيف تتخلص من "حُرقة المعدة" وآلامها ...عادات يومية ابتعد عنها ... شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت الدكتورة ألبينا كوميساروفا أخصائية علم التغذية وأمراض الغدد الصماء، أن البصل والحمضيات يسبب حرقة المعدة، وطالبت من يعانون من هذه الأعراض استبعادها من نظامهم الغذائي. ووفقاً لـ”روسيا اليوم” أشارت الأخصائية، إلى أنه من الأفضل لهم تناول كمية طعام قليلة ولكن عدة مرات في اليوم، بحيث تكون آخر وجبة طعام قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، ونصحت بعدم بشرب الماء بعد هذه الوجبة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتابعت: “قللوا قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والمشروبات الكحولية. لأنه قد تكون هناك ردود فعل فردية. لذلك يجب في هذه الحالة تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة”.

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