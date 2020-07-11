شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وعندما استعاد الوعي في المستشفى كانت الصدمة.. مصارع أمريكي يسدد لكمة قوية لرجل مسن في مطعم.. (فيديو) ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة اعتداء بطل الفنون القتالية الأمريكي مايك بيري ، على رجل عجوز بالضرب خارج مطعم تكساس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطاني نقلاً عن موقع TMZ ، فقد وقع الحادث في مطعم Table 82 في لوبوك بولاية تكساس الأمريكية مساء الثلاثاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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وفي الفيديو ، شوهد بيري ، 28 عامًا ، يتجادل مع امرأة حول استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث ، وبينما يواصل بيري جداله مع المرأة ، يُسمع الرجل المسن يحاول استفزاز بيري .
وفجأة اندفع بيري نحو الرجل ولكمه في وجهه وفقد الرجل الوعي ، بحسب ما ذكره الضباط الذين باشروا الواقعة .
تم نقل الرجل إلى مستشفى محلي ، واتضح أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة ولم يتذكر الحادثة.
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