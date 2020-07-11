شكرا لقرائتكم خبر عن ‏مارست تمارين فتح الحوض بغرض تكبير مؤخرتها فانقض عليها الكابتن في النادي...الفنانة "ياسمين صبري" تقع بفخ الفضيحة والمفاجأة في موقف زوجها ابو هشيمة ..شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 10:50 صباحاً - ‏مارست تمارين فتح الحوض بغرض تكبير مؤخرتها فانقض عليها الكابتن في النادي...الفنانة "ياسمين صبري" تقع بفخ الفضيحة والمفاجأة في موقف زوجها ابو هشيمة ..شاهد

‏استعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لياقتها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها اثناء خضوعها لبعض التمارين المنزلية في حديقة منزلها. 48378976 ,وقامت ياسمين صبري بأداء حركة “فتح الحوض” وهي نفس الحركة التي سبق وان ظهرت وهي تؤديها في احد النوادي الرياضية. Advertisements يذكر أن مصدر مقرب من ياسمين صبري قد نفى مؤخرا شائعة حملها التي انتشرت مؤخرا، مشيراً إلى أن ملامحها المرهقة تعود إلى ممارستها التمارين الرياضية، معلناً عن أستعدادها حالياً للمنافسة في موسم مسلسلات رمضان 2021، بعمل فنى جديد، مما يعني أن خطوة الإنجاب مؤجلة في الوقت الراهن. 48378976 48378976

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