شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون المشرف الحوثي الذي كان يتفاخر بانه يقتل البشر والشجر والحجر..شاهد العقاب الإلهي المزلزل الذي وقع له وجعل كل المشرفين يخشون من نفس المصير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون المشرف الحوثي الذي كان يتفاخر بانه يقتل البشر والشجر والحجر..شاهد العقاب الإلهي المزلزل الذي وقع له وجعل كل المشرفين يخشون من نفس المصير

2020/07/11 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون المشرف الحوثي الذي كان يتفاخر بانه يقتل البشر والشجر والحجر..شاهد العقاب الإلهي المزلزل الذي وقع له وجعل كل المشرفين يخشون من نفس المصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.