مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الأحياء السكنية شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة.
وافادت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية شمال المديرية بسلاح م.ط 23 بشكل عشوائي.
وأضافت المصادر، أن الإستهداف آثار مخاوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.
وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة الأممية بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني في ظل صمت وتخاذل المجتمع الدولي تجاه جرائم المليشيات
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