إستشهاد مواطنين بإنفجار لغمين من مخلفات الحوثية في قرية القطابا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

استشهد مواطنان إثنان إثر إنفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي الإرهابية التي زرعتها بالقرب من الأحياء السكنية في قرية القطابا شرق الخوخة جنوب الحديدة.



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وقال مصدر طبي بالخوخة إن المواطنين "احمد عبده قزان" و "هيثم محمد سعيد جبلي" استشهدا أثر انفجار لغمين بدراجتين ناريتين أثناء ذهابهما إلى السوق، مما أدى إلى إحراق الدراجات النارية وتمزيق أجسادهم إلى أشلاء حتى فارقا الحياة على الفور.

هذا وباشرت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة عملية مسح للألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها مليشيات الحوثي في المنطقة.

وتواصل مليشيات الحوثي زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات والمزارع وبالقرب من منازل المواطنين التي تحصد مئات من الأرواح البريئه، وتخلف فصول من المآسي في مختلف مديريات محافظة الحديدة