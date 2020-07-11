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شكرا لبحثكم عن خبر قيادات الشرعية من فنادق الرياض الفارهة إلى هذه العمارة المتواضعة (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استكملت السلطات السعودية نقل وزراء الحكومة الشرعية من فنادق خمسة نجوم في الرياض إلى عمارة سكنية متواضعة في العاصمة السعودية.
ونشر الصحفي سمير النمري في صفحته على "فيسبوك" الخميس، صوراً لعمارة من ثلاثة طوابق قال إنها السكن الجديد لوزراء الشرعية في الرياض.
وأواخر يونيو الماضي، كشفت مصادر عن إخراج الوزراء والمحافظين و كلاء الوزارات من فنادق الذواري واليمامة شمال الرياض ونقلهم إلى عمارة سكنية في منطقة تسمى الدار البيضاء جنوب مدينة الرياض.
وكانت إدارة فندقي الذواري واليمامة أخطرت منتصف مايو الماضي مسؤولين حكوميين يمنيين بإنتهاء إقامتهم المجانية بحسب الجهة المستضيفة وطالبتهم بتحمل نفقات إقامتهم في حالة رغبتهم بتمديد الإقامة بعد مايو الماضي.
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