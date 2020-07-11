شكرا لبحثكم عن خبر ماذا تعرف عن «الموت الأسود» وعلاقة حيوان «الوبر»؟.. طاعون مميت قتل قديما نحو 200 مليون شخص وظهر مؤخرا في الصين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكد العالم يفيق من تأثيرات فيروس كورونا الذي مثلت مدينة ووهان الصينية بورة انتشاره في أواخر ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، الوباء الذي غير نمط العيش في أغلب أنحاء العالم، وفرض واقعًا جديدًا قد لا يعود الناس إلى الحياة ما قبل انتشاره، وهو إلى جانب ذلك فقد أدخل قرابة 4 مليار شخص للحجر الصحي، ولا تزال تأثيراته قائمة حتى الآن.

وبين فترة وأخرى تعلن الصين عن تسجيل انتشار وباء جديد أشد فتكًا من فيروس كورونا، إلى جانب الحديث باستمرار عن جولات جديدة للفيروس. كما تبادلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين التهم حول طبيعة كوفيد_19، فبينما تصر الصين للتأكيد أن الفيروس انتشر بشكل طبيعي من الحيوانات إلى البشر، تقول أمريكا ودول أخرى إن فيروس كورونا قد تسرب من أحد المعامل البيولوجية في المدينة.

*الطاعون الدبلي

الأحد الماضي أصدرت السلطات الصينية في مدينة "بيان نور" بمنغوليا، تحذيرا عن حالة اشتباه بطاعون دبليا لدى راعي ماشية، وهذا النوع من الطاعون يطلق عليه اسم "الموت الأسود"، وقد ضرب أوروبا وآسيا في القرن 14 الميلادي، وقتل قرابة 200 مليون شخص.

والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى، وغالبا ما يكون مميتا، وينتشر عن طريق القوارض في أغلب الأحيان.

وحسب ما أعلنت وكالات الأنباء الصينية، فإن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة "خوفد بمنغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط (الوبر)، وفُرض الحجر على 146 شخصا خالطوا الشقيقين، وفي هذا الصدد، منعت اللجنة صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملة للطاعون حتى نهاية العام.

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وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن أن يقتل الطاعون الدبلي - وهو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية - شخصًا بالغًا في أقل من 24 ساعة.

*أعراض الإصابة

1- تورّم والتهاب في الغدد اللمفاوية الأقرب للمكان الذي دخلت منه البكتيريا إلى الجسم.

2- نزيف في أماكن التورّم والالتهاب في حال كانت الإصابة متقدمة.

3- في حال عدم البدء بالعلاج اللازم خلال الوقت المناسب، قد تنتشر البكتيريا في كافة الجسم وبالتالي تتسبب في حالة تسمّم وانخفاض أداء الرئة.

ما هو حيوان المرموط (الوبر)؟

هو أكبر حيوان في فصيلة السنجابيات، حيث يعيش في الجحور ويوجد في مناطق كثيرة من نصف الكرة الشَّماليَّة، ويبلغ طول من 30 إلى 60 سم، وله أرجل قصيرة وأذنان صغيرتان، وذيل يصل طوله حتى 25سم، ومعظمها لديه فراء رمادية على الظهر.