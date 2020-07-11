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صنعاء - ياسمين الخيامي - طارق عفاش يصدم الشماليين والجنوبيين بعمل جبان اثار قهر اليمنيين..وربما يغتاله احد ضباطه بسبب هذا العمل الغادر..لن تصدق ماذا فعل طارق عفاش ( صورة )

2020/07/11 الساعة 07:39 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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