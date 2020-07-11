شكرا لبحثكم عن خبر سياسية خليجية: العالم دعم انفصال الجنوب في عام 1994 واليوم يتجاهل حق تقرير المصير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت الكاتبة الصحفية والباحثة السياسية السعودية نورا المطيري على حائط صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يتعلق بشان القضية الجنوبية منذُ العام 1994م حتى العام 2020م. Advertisements وقالت المطيري في تغريدة لها:‏ ما زال الإعلام الغربي، يعيش في ظلام التقارير التي عفى عليها الزمن، يصفون المجلس الإنتقالي بالمدعوم إماراتيا، ويتجاهلون الحق الجنوبي في تقرير المصير منذ العام 1994، حين كان العالم كله يدعم الإنفصال. واضافت قائلة: ويتجاهلون أيضا، رعاية السعودية الحالية، برؤى ثاقبة، لوفاء الجنوب وخطواته الثابتة.

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