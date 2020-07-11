الشرعية تشيع جثمان قائدها العسكري بعد إعدامه من قبل الحوثيين وإحراق جسده(صور)

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يزيد بن سلمان - شبوة - شيعت القوات الحكومية في محافظة مأرب الخميس جثمان قائد عسكري كبي بعد أكثر من شهر من مقتله على يد الحوثيين . وقالت مصادر"يمن برس" إن قيادات عسكرية وعدد كبير من الجنود شيعوا اليوم العميد حسين العصيمي قائد اللواء 161مشاه بعد أسره وقتله بطريقة بشعة على يد جماعة الحوثي في محور الجوف. Advertisements واتهمت الحكومة الشرعية حينها جماعة الحوثيين بإعدام قائدها العصيمي الذي وقع أسيرا في أيديهم خلال المعارك الدائرة بمحافظة الجوف شمالي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الجيش في الجوف ربيع القرشي أن "الحوثيين أعدموا قائد اللواء 161 مشاة حسين العصيمي الذي وقع في الأسر قبل شهر". وأضاف "ظهر العصيمي على قناة المسيرة (تابعة للحوثيين) وهو بصحة جيدة، لكننا تفاجأنا بوصول جثمانه وعليه آثار التعذيب الإجرامي". من جهته، اتهم مدير عام مكتب وزارة الإعلام في الجوف يحيى قمع الحوثيين بحرق جثة قائد اللواء 161 في محور الجوف باستخدام "مادة الأسيد" بعد إعدامه.

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