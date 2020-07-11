شكرا لمتابعة خبر عن خبير استشاري : يكشف عن الفاكهة التي تحتوي على مجموعة فيتامينات قوية لمحاربة لفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري التغذية العلاجية المصري، بهاء ناجي، عن أن فاكهة المانجو تحتوي على مجموعة فيتامينات مقوية للمناعة ومحاربة لفيروس كورونا. نقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن ناجي قوله، بأن المانجو من أفضل الفواكه للحصول على فيتامين "سي"، بالإضافة لفيتامين أ المعزز لمناعة الجسم، حيث إنه يدخل في عملية كولاجبن الدم الخاص بتقوية المناعة لمحاربة جميع الفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا . وأوضح ناجي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المانجو يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم وهو مفيد لمرضى الضغط والسكري، وذلك على عكس ما يعتقد البعض من خطورتها على أصحاب الأمراض المزمنة. وأكد أن المانجو يحتوي أيضا على سكر الفراكتوز، والذي يتم حرقه بسهولة ويعطي الجسم سعرات حرارية كبيرة وطاقة، كما أنه غني بالألوان الطبيعية التي تحسن حركة الأمعاء وتحمي من الأمراض المزمنة. وكانت وزارة الصحة المصرية، قد نشرت مجموعة من النصائح الغذائية المهمة التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد. قالت الوزارة عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إن الخضروات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين "أ" الذي يدعم المناعة، مثل الطماطم والفلفل الألوان وقرع العسل والبطاطا والجزر، ومن الضروري الحرص على تناول بعض منهم يومياً. وأوضحت أن الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وموجود في العديد من الأطعمة، مثل: اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان، بالإضافة إلى البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة تناول الوجبات المتوازنة والمتكاملة عن طريق ملء نصف طبق من الخضراوات الغنية بالفيتامينات، والنصف الآخر بالبروتين مثل البيض أو اللحم أو الجبن أو البقول، والنشويات مثل الخبز أو الأرز أو المكرونة أو البطاطس.

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