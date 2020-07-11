شكرا لمتابعة خبر عن وصول عشرات الحوثيين إلى محافظة تعز جثث هامدة جبهتي نهم والبيضاء .. وجماعة الحوثي تستدعى أتباعها للتعرف على هويات الجثث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل العشرات من عناصر جماعة الحوثي ، الجمعة، إلى محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) جثث هامدة، قادمية من جبهتي نهم والبيضاء.

وبحسب مصادر محلية وإعلامية، فإن الحوثيين نقلوا عشرات القتلى من أبناء محافظة تعز إلى مدينة القاعدة بين محافظتي تعز وإب، واستدعوا أسر عناصرهم المنخرطين في جبهتي البيضاء ونهم؛ للتعرف على جثثهم.

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وذكرت المصادر أن عددًا كبيرًا من الجثث تعذر معرفة هوياتها؛ نتيجة تأثرها بضربات المدافع والطيران، ما دفع الحوثيين لاستدعاء أسر عناصرهم للتعرف عليها، بينما دفنوا جثث أخرى وصلت محترقة.

وتشهد جبهتي قانية بمحافظة البيضاء، ونهم شرقي العاصمة صنعاء، معارك عنيفة ومتواصلة، بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي، وأسفرت المواجهات عن سقوط المئات من القتلى والجرحى من الطرفين أغلبهم من الحوثيين.