شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ظهور طارق عفاش برفقة وزير الداخلية الاسبق في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرت المقاومة الوطنية حراس الجمهورية، اليوم 10 يوليو 2020م، مناورات (مقاوم 2 الدورة 37) بالذخيرة الحية في الساحل الغربي لليمن بحضور قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح ووزير الداخلية الاسبق محمد عبد الله القوسي.

ياتي هذا بغية الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية والقتالية للدفعات الجديدة.

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وشملت المناورة، سيناريوهات دك حاميات العدو وتحصيناته وتحييد أسلحته وشل حركته وصولا إلى اقتحام مواقع استراتيجية من ثلاثة محاور .

واستخدم في المناورة الذي تقدمته فرق الاقتحام وفرق نزع الألغام، سلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة ومكافحة القناصة، وفق خطة عسكرية تعرف ب ( قوة الدفع وسرعة القضاء على العدو بأقل الخسائر) .

واتسمت المناورة بمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز جسدت مدى المهارات المكتسبة من الدورات التدريبية خاصة ما يتعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتي جسدتها احترافية الوحدات المشاركة.