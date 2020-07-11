مسلحون يختطفون البخيتي من احد شوارع ذمار بقوة السلاح

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عدن - ياسمين التهامي - اختطفت جماعة الحوثي الانقلابية ناشطاً من أحد شوارع مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية، إن مسلحي جماعة الحوثي اعتقلوا المواطن عمرو يحيى ناصر البخيتي من أحد شوارع مدينة ذمار واقتادوه إلى جهة مجهولة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد ولفتت المصادر أن جماعة الحوثي اقتادت البخيتي بقوة السلاح إلى أحد سجونها. وجاء الاعتقال على خلفية انتقاد البخيتي قيادات حوثية تقوم بالسطو على الأراضي وكشف قضايا فساد قامت بها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. وصعدت جماعة الحوثي مؤخراً من انتهاكاتها وممارساتها الاستبدادية بحق الناشطين والصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرتها في إطار سياستها القمعية الممنهجة لتكميم الأفواه. الاستديو

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