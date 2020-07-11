شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة : الحوثيون يقررون إغلاق أبواب العاصمة صنعاء في وجه المبعوث الاممي و الاستعداد لمعركة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت صحيفة لبنانية، أن جماعة الحوثي قررت إغلاق أبواب صنعاء في وجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، و الاستعداد لمعركة مأرب.

وذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية الموالية لجماعة حزب الله، أن جماعة الحوثيين قررت فيما يبدو إغلاق أبوابها بوجه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي عاد خالي الوفاض من سلطنة عمان الى الاردن، بعدما رفضت جماعة الحوثي ، استقباله أو تسلم مبادرته الجديدة حد قولها.

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و ادعت بأن غريفيث يحاول استغلال الانفتاح من جانب قيادة الحوثيين، الذي لم يحظ به أي مبعوث سابق، من أجل الدفع باتجاه تحقيق مكاسب لـلتحالف؛ حد زعمها.

و زعمت أن صنعاء تعتقد أن المبادرة الجديدة، تستهدف إنقاذ التحالف، و الحيلولة دون وصول الحوثيون إلى تخوم مدينة مأرب.

وذكرت الصحيفة بأن ستمضي في استعداداتها للمعركة الفاصلة والأخيرة لاستعادة المدينة، بالتنسيق مع قبائلها حد زعمها.