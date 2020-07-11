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عدن - ياسمين التهامي - دب عملاق يباغت سيدة بطريقة مفزعة أثناء التقاط صورة معه.. وهكذا كانت النهاية

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جديد اب برس

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مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظة التي كادت فيها سيدة متهورة تقع ضحية لهجوم دب عملاق أثناء محاولتها التقاط صورة بجواره على جانب أحد الطرق. وتم التقاط الفيديو الخاص بهذه الواقعة في مدينة "باكاو"، الواقعة شمال شرق رومانيا، نهاية الشهر الماضي، وقد لاقى رواجًا واسعًا منذ ذلك الحين كما تداولته مواقع إخبارية عالمية في أعقاب ذلك. وفي البداية، أظهر الفيديو السيارة الخاصة بهذه السيدة وقد كانت متوقفة على جانب طريق، في حين كانت هي متواجدة على مسافة قريبة جدًا من الدب كي يقوم صديق لها بتصويره بجواره؛ وصورت عائلة كانت متواجدة في سيارة أخرى على الطريق خلف سيارة هذه السيدة ما حدث لحظة بلحظة. وللوهلة الأولى بدا أن الأمور كانت تسير على ما يرام، إلا أنه لم تمض سوى لحظات معدودة حتى ركض الدب نحو السيدة وكان بالفعل على وشك أن ينقض عليها، في حين سارعت هي بالركض مبتعدة عنه في آخر لحظة، وقد بدت عليها علامات الهلع. لكن لحسن الحظ، فإن الدب لم يلحق بها، وظل في مكانه على جانب الطريق، ولم يتعرض أي شخص للأذى جراء ما حدث. ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رومانيا تعد موطنًا لحوالي 7 آلاف دب بري.