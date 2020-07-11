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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً للصلع.. منتج طبيعي مذهل يقضي على الصلع وتساقط الشعر!

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جديد اب برس

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الكثير من الرجال، عن حلول لمشكلة تساقط الشعر، حتى وإن كانت باهظة الثمن في بعض الأحيان، لكن العلاج قد يكمن أحيانا في منتج بسيط. ووفقًا لدراسات عديدة أن المادة الطبيعية Epigallocatechin gallate المعروفة اختصارا بـ EGCG، نتائج مثيرة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر، وقد تساعد في زيادة نمو الشعر. ما هي مادة Epigallocatechin gallate أو EGCG؟ تعرف مادة Epigallocatechin gallate بأنها مركب نباتي فريد له فوائد صحية عديدة ومثيرة للإعجاب. ويُعتقد أنها تساعد في تقليل الالتهاب والمساعدة في إنقاص الوزن ومنع أمراض القلب والدماغ ويمكن أن تساعد في توقف فقدان الشعر. وتشتق مادة EGCG من أوراق الشاي الأخضر المجففة، ويعرف هذا المركب النباتي باسم " الكاتيشين"، وهو مركب من صنف الفلافانولات من عائلة الفلافونويدا. ويمكن تصنيف الكاتيكين إلى مجموعة أكبر من المركبات النباتية المعروفة باسم البوليفينولات. ويعمل مركب EGCG والمضادات الأخرى ذات الصلة كمضادات أكسدة قوية قد تحمي من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة. والجذور الحرة عبارة عن جسيمات شديدة التفاعل تتكون في الجسم ويمكن أن تتلف الخلايا عندما تكون أعدادها مرتفعة جدا. وأشارت العديد من الدراسات إلى أن EGCG قد يكون له خصائص مواتية يمكن أن تساعد في تساقط الشعر. وفي دراسة مع المعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم تحليل دراسة حول فعالية مكمل غذائي جديد في داء الثعلبة. ولتقييم فعالية المكمل الجديد Forti5 ، الذي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر في علاج الأشخاص المصابين بداء الثعلبة، قام الباحثون بسلسلة من الاختبارات على 10 أشخاص بالغين مصابين بالمرض، ثم حللوا نتائج الدراسة. ووقع تقييم فعالية Forti5 باستخدام مؤشر كتلة الشعر، وأظهرت النتائج أن 80% من الأشخاص تحسنت حالاتهم. ويعتقد كبار خبراء الصحة أن الشاي الأخضر قد يدعم نمو الشعر الصحي وإعادة نموه. وفي إحدى الدراسات الصغيرة، أضاف الباحثون خلاصة EGCG المستمدة من الشاي الأخضر الموضعي إلى فروة الرأس لثلاثة مشاركين يعانون من داء الثعلبة. وبعد أربعة أيام، شهد المشاركون زيادة كبيرة في نشاط نمو الشعر. ويبدو أن EGCG يزيد من نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر ومنع تلف الجلد وخلايا الشعر. وعلاوة على ذلك، في دراسة لفقدان الشعر في الفئران، وجد الباحثون أن 33% من الحيوانات التي تناولت مستخلص الشاي الأخضر شهدت نموا مجددا للشعر بعد ستة أشهر. وقد يمنع Epigallocatechin gallate في الشاي الأخضر تساقط الشعر عن طريق تثبيط نشاط الهرمونات التي تسبب تساقط الشعر وتعزيز إعادة نمو الشعر عن طريق تحفيز بصيلات الشعر. وتشمل الطرق المختلفة لدمج EGCG في روتين العناية بالشعر: - استخدام شامبو يومي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر - تطبيق بلسم أو ​​قناع الشعر من مستخلص الشاي الأخضر على جذور الشعر وأطرافه - إضافة كيس أو اثنين من أكياس الشاي الأخضر إلى الماء المغلي ووضعه، بعد أن يبرد، على الرأس عند الاستحمام.