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عدن - ياسمين التهامي - عروس تداعب عريسها في حفل الزفاف... فضربها بشدة حتى طرحها أرضا أمام المعازيم والنهاية صادمة للغاية (فيديو)

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جديد اب برس

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المرة الأولى ولا المرة الأخيرة التي تمازح فيها عروس عريسها في حفل زفافهما خلال عقد القران ومراسم الزفاف السعيدة، وتظن كل عروس تمازح عريسها بأنها خفيفة الدم، وتتوقع ألا يرد عليها زوجها الجديد في ليلة زفافهما بأي شيء يحزنها أو يحرجها أمام المدعوين بالحفل، لكن حصل ما لم تتوقعه هذه العروس التي مازحت زوجها ببساطة، في يوم يصاب فيه عادة كلا العروسين بالارتباك والتوتر. فحاولت عروس أن تمازح عريسها في يوم زفافهما، لكن الرجل لم يتحمل تصرفها وجاء رد فعله فوريًا، وصادمًا بشدة، لها وللحاضرين بالحفل، وفق ما أظهره شريط فيديو. وبدأ الفيديو بلحظة رفع الطرحة عن وجه العروس التي وقفت في هدوء وخجل بجوار عريسها، الذي أطعمها قطعة من كعكة حلويات الزفاف، في فمها، وبدا أن الأمور تسير على ما يرام. وعندما جاء دور العروس لـ«ترد الجميل»، حاولت مداعبة «العريس» بطريقتها الخاصة، لكنها لم تحسب جيدًا ما فعلته. عقاب قاسٍ من العريس لعروسه فعندما اقترب العريس من قطعة الحلوى أبعدتها بهدف مداعبته، لكن العريس انفجر غضبًا وصفع زوجته بشدة أمام الجميع، لدرجة أنها سقطت بقوة على المقعد خلفها. وانقلبت الأجواء رأسًا على عقب في حفل الزفاف، إذ تحولت نظرات الحب والإعجاب إلى صدمة وغضب بدت واضحة على وجه العروسين، اللذين راحا يتحدثان مع أشخاص بجوارهما، يبدو أنهم من الأقرباء. هجوم على قسوة العريس في وسائل التواصل الاجتماعي وهاجم رواد شبكات التواصل الاجتماعي سلوك العريس الذي لم يكشف عن اسمه، وقال أحدهما إن الرجل يجب أن يتلقى دروسًا في الأخلاق وحقوق الإنسان، ويجب أن تطلب العروس الطلاق من العريس الذي يتم زفافه عليها. وبحسب ما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وموقع «سكاي نيوز» ، يعتقد أن الفيديو صور في إحدى دول «آسيا الوسطى» القريبة ببعض عاداتها من الدول العربية، حيث يحرص الرجال على علامات رجولتهم وهيبتهم حتى في يوم زفافهم. ولم تكشف وسائل الإعلام أو مقطع الفيديو متى وأين تم حفل الزفاف، وما إذا ظل العروسان مع بعضهما البعض أم انفصلا بعد الصفعة المحرجة والقاسية التي تلقتها العروس؛ عقابًا صادمًا لها على مزحتها الخفيفة على الملأ، والتي رد عليها العريس بقسوة صادمة لها ولكافة المدعوين لحفل زفافهما. وظهر مقطع الفيديو هذا بعد مرور 3 سنوات على مقطع فيديو مماثل لعروسين، قام العريس بنفس رد فعل العريس الحالي على مزحة عروسه معه.