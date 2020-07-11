شكرا لقرائتكم خبر عن أسد مفترس يلتهم “ضبع” بسرعة البرق حاول التحرش به .. وعندما أوشك على إفتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد مفترس يلتهم “ضبع” بسرعة البرق حاول التحرش به .. وعندما أوشك على إفتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب (صور)

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً صادمة تم التقاطها في جنوب إفريقيا لأسد يهجم على ضبع ويمزقه. ووثقت المصورة تشاد كوكينغ ، 36 عاماً ، من جوهانسبرغ ، المشهد المذهل في مخيم تاندا تولا سفاري في حديقة كروجر الكبرى. أمسك الأسد بالضبع من رقبته وسحبه ، واستمر في هجومه عليه بينما الضبع ملقى على الأرض لا يستطيع المقاومة . قالت تشاد : “تجمعت بقية عشيرة الضباع في البداية لإنقاذ عضو العشيرة لكن سرعان ما أدركت أنها لن تستطع الدخول في مباراة مع الأسود ، وكان الضبع لا يزال يتنفس بعد أن تركه الأسد ، لكنه كان مستلقي ويعاني من ظهر مكسور ولا توجد فرصة لديه للشفاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسد مفترس يلتهم “ضبع” بسرعة البرق حاول التحرش به .. وعندما أوشك على إفتراسه انقلبت الأمور رأسًا على عقب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.