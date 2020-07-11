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عدن - ياسمين التهامي - فنانة تركية شهيرة تتصدر الترند بسبب صدرها !! شاهد (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اسم الفنانة التركية الشهيرة ديميت أوزدمير، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد نشرها صورة لها أثناء رحلة استجمام على البحر ظهر فيها جزء من صدرها. ومع تعرضها للانتقادات، تصدى محبو الفنانة لها وتفاجأوا من وصول اسم نجمتهم إلى الترند لمجرد نشرها صورة كهذه رغم أن البعض اعتبرها طبيعية خلال رحلة استجمام، وأشاروا إلى أن النجمات التركيات ظهرن بهذه الطريقة وبعضهن بشكل أكثر جرأة ولم تسبب صورهن أية ضجة، مبدين استغرابهم لانتشار الصورة بشكل واسع عبر صفحات السوشال ميديا. الفنانة ديميت أوزدمير تجاهلت كل هذا الهجوم والضجيج على صورتها، رغم وصول اسمها إلى الترند، ورفضت الرد على أي تعليقات أو تساؤلات قد وُجّهت إليها. اسم الفنانة التركية الشهيرة ديميت أوزدمير، الترند على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعد نشرها صورة لها أثناء رحلة استجمام على البحر ظهر فيها جزء من صدرها. ومع تعرضها للانتقادات، تصدى محبو الفنانة لها وتفاجأوا من وصول اسم نجمتهم إلى الترند لمجرد نشرها صورة كهذه رغم أن البعض اعتبرها طبيعية خلال رحلة استجمام، وأشاروا إلى أن النجمات التركيات ظهرن بهذه الطريقة وبعضهن بشكل أكثر جرأة ولم تسبب صورهن أية ضجة، مبدين استغرابهم لانتشار الصورة بشكل واسع عبر صفحات السوشال ميديا. الفنانة ديميت أوزدمير تجاهلت كل هذا الهجوم والضجيج على صورتها، رغم وصول اسمها إلى الترند، ورفضت الرد على أي تعليقات أو تساؤلات قد وُجّهت إليها.

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