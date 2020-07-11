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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 صباحاً - عــاجل .. الموت يفجع الفنان الشهير محمد رمضان قبل قليل بشكل مفاجئ .. وحالة حزن تعمم المدن المصرية .. شاهد (صورة)

حالة حزن أجتحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول ناشطون خبر يبين أن الفنان محمد رمضان أعلن عن وفاة أحد أفراد فريق عمله الخاص، ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة تجمعه به، قائلا:"أسألكم قراءة الفاتحة لوفاة راجل من فريقي الخاص "حريري".

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وتابع :الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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من الناحية الفنية يشارك محمد رمضان خلال الماراثون الرمضاني ب مسلسل زلزال المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان ، حلا شيحة ، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

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