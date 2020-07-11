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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 صباحاً - عـــــــاجل .. محمد بن راشد يسعد كل الإماراتيين ويصدر قبل قليل قرار هوا الاول من نوعه .. وألاميرة هيا بنت الحسين يجن جنونها .. شاهد

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن جملة من القرارات المهمة التي ستساهم بتحسين الحياة في دبي. 40344299 وقال بن راشد اليوم الثلاثاء إثر الاجتماع الثالث لمجلس دبي، إنه تقرر تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي، مضيفا أنه تم تخصيص صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم. Advertisements وفي سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن حاكم دبي عن إعفاء 422 مواطنا من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية. كما تقرر إعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 مليون درهم. وأعلن بن راشد عن إطلاق حملة "حياتنا" لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، هدفها رفع احتياجات المواطنين واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي. وأمر حاكم دبي اليوم الثلاثاء ببناء 12 مجلسا متكاملا في كافة أحياء دبي لتكون ملتقى للمواطنين وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية. 40344299 40344299

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