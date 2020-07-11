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كتب امير فتحي في السبت 11 يوليو 2020 04:50 صباحاً - شاهد: ظهور رومنسي ومثير "للوليد مقداد" مع خطيبته في أول أغنية مشتركة لهما.. شاهدو كيف اظهرت كل مفاتنها وصدمت الجميع .. (فيديو)

خطف أول ظهور لـ”الوليد مقداد مع خطيبته نور غسان” الأنظار بقوة في أول اغنية مشتركة لهما على السوشيال ميديا، خاصة وأن إطلالتهما الأولى شهدت رومانسية لافتة.

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حيث يذكر ان الوليد مقداد نجم قناة طيور الجنة خرج بفيديو مع شقيقه المعتصم مقداد يكشف من خلاله تفاصيل عن خطوبته وأسرار تخص خطيبته، منها أنها من مواليد 1999 مثله أي أن لديها عشرين عاماً، وليس كما أشيع أنها أكبر منه عمراً، وأنها ليست ابنة عمه بل حفيدة خال والده.

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يُذكر أن قناة “طيور الجنة” اشتهرت منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 2008 باعتبارها قناة مخصصة لأغاني الأطفال، وأخرجت معها جيلا كاملا من النجوم، أبرزهم المعتصم بالله مقداد والوليد مقداد ورغد الوزان وديمة بشار ولين الصعيدي.

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