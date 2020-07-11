شكرا لبحثكم عن خبر تناول هذه الفاكهة الصيفية يخلصكم من الصداع المزمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يعاني الكثير من مشكلة الصداع المزمن الذي يزداد حدة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

يعتبر البطيخ أحد أبرز الأطعمة التي تساعد على التخلص من مشكلة الصداع المزمن، إذ قد يكون سبب الشعور بالصداع هو الجفاف.

وحل هذه المشكلة يكمن في تناول كمية كافية من الماء وتناول البطيخ كونه فاكهة صيفية خفيفة ومرطبة وتحتوي على 92% من الماء، فضلا عن أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

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من جهة اخرى يحذر الخبراء من شراء البطيخ المقطوع لأسباب صحية فهناك خطر تكاثر الكائنات الحية الدقيقة، بحسب ما نقلته صحيفة "هافينغتون بوست".

قالت أخصائية التغذية بياتريز روبلز: "عندما نقطع الفاكهة، فإننا نكسر الحماية الطبيعية التي تعزل الجزء الصالح للأكل عن البيئة الخارجية. كما ستتكاثر الكائنات الحية الدقيقة بشكل أسرع إذا لم يتم حفظه في الثلاجة".

ولا توصي الأخصائية بشراء منتجات تم قطعها حتى لو كانت في الثلاجة، قائلة: "لأننا لا نعرف متى تم قطعها".

واشارات روبلز من أن "هناك كائنات مجهرية على سطح الفاكهة والخضروات يمكن أن تكون مسببة للأمراض مثل السالمونيلا أو الليستريا أو إيشيريشيا كولي". وأضافت، إذا لم يتم غسلها جيدًا قبل القطع، يمكن أن تدخل هذه الكائنات الدقيقة إلى الداخل.