شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: المشاط رئيسا لليمن في كتاب روسي حديث لايعترف بشرعية هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر أشهر كتاب روسي يجمع أشهر الشخصيات في العالم صورة رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين مهدي المشاط كرئيس لليمن وليس الرئيس المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

وهاجم القيادي الطلابي انور السفياني سفير اليمن بروسيا احمد سالم الوحيشي ووصفه بالفاشل .

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وأضاف السفياني لراي اليمن "لم تستطع السفارات اليمنية في الخارج إيضاح حقيقة المشكلة للبلدان التي هم ممثلين الشرعية فيها ولا حتى خدموا الجاليات..أن يظهر المشاط كرئيس لليمن فهذه أم الكوارث".

والكتاب الذي صدر عن دار النشر اطلس يعرض خرائط حديثة لجميع القارات وبلدان العالم ، ويلخص أيضًا أهم المعلومات حول جميع الدول المستقلة - أراضيها ، شكل الحكومة ، السكان ، المسؤول اللغات والوحدات النقدية.