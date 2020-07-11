شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات حوثية بسجن كافة العائدين الى حضن البخيتي في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة، امس الجمعة، عن صدور توجيهات عليا من قيادات جماعة الحوثي بسجن كافة العائدين الى العاصمة صنعاء من الجوف ومأرب والساحل الغربي.

وذكرت المصادر لـ المشهد اليمني ، أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وجه بسجن كل من عادو إلى العاصمة صنعاء، واستقبلهم القيادي الحوثي محمد البخيتي.

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وأشارت المصادر إلى أن ذلك الاجراء اتخذته جماعة الحوثي بتهمة انهم خونة و مخبرين؛ حد وصفها.

وفي أوقات سابقة، عكف القيادي البخيتي على التقاط عشرات الصور يزعم أنها لعسكريين وسياسيين عائدين من صفوف قوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها، ومن قوات طارق صالح، وحزبي المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح.