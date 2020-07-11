شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري بتسرب أعداد كبيرة من مقاتلي الجيش الوطني في معسكرات الشرعية بمأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري أن قرابة ألفين مقاتل من قوات الجيش الوطني غادروا مواقعهم، خلال الأيام القليلة الماضية بصورة مفاجئة وشكل مخيف مشيرا إلى أن السلطات المحلية بالمحافظة وقفت عاجزة أمام موجة النزوح العسكري المريب.

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وأرجع المصدر السبب في ذلك إلى تراكمات الفشل والاخفاق في معسكر الشرعية نتيجة الإهمال المتعمد والتغاضي غير المعتبر الذي تبديه وزارة الدفاع تجاه مقاتلي الجيش الوطني من خلال عجزها عن صرف مرتبات الجنود بصورة منتظمة بفعل الفساد المستشري في أروقة الوزارة.

ومضى بالقول ” كل هذه الأسباب وغيرها من العوامل التي أثرت سلبا على معنويات مقاتلي الشرعية وتركت لديهم انطباع سيئ حول عدالة القضية التي يقاتلوا من أجلها ودفعتهم إلى مغادرة معسكراتهم بلا رجعه والالتحاق بصفوف الحوثيين الذين يولونهم جل الاهتمام والرعاية بعكس الدعم والاهتمام الذي كانوا يتحصلوا عليه في معسكرات الشرعية والتحالف.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت “أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم”، وفقا للأمم المتحدة.