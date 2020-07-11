شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 530 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية. نفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 11 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 530 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

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