شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختار النظارة الأنسب لشكل وجهك...شاهد فيديو ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف تختار النظارة الأنسب لشكل وجهك...شاهد فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الكثيرون في حيرة عند اختيار شكل نظارتهم الجديدة، وذلك لوجود مجموعة كبيرة من النظارات تختلف فيما بينها من حيث الحجم والتصميم. عرضت قناة "مجلة الرجل" على موقع يوتيوب، مقطع فيديو قصير يشرح كيفية اختيار أنسب شكل للنظارات وفقا لشكل الوجه ونصح الفيديو بالتحقق جيدا من شكل الوجه وتحديد انتمائه إلى أي الأشكال الهندسية، وعلى هذا الأساس نصح أصحاب الوجه مربع الشكل باختيار النظارة ذات العدسات المستديرة. أما أصحاب الوجه المستدير فنصحهم باختيار العدسات المربعة أو المستطيلة، فيما فضّل لأصحاب الوجه البيضاوي أو المستطيل ارتداء عدسات واسعة تأخذ شكل شبه المنحرف. وأخير ينصح أصحاب الملامح الدقيقة من ذوي الوجه المثلث ارتداء نظارات ذات عدسات ضيقة مستطيلة الشكل أو المستطيلة ذات الزوايا المستديرة. الكثيرون في حيرة عند اختيار شكل نظارتهم الجديدة، وذلك لوجود مجموعة كبيرة من النظارات تختلف فيما بينها من حيث الحجم والتصميم. عرضت قناة "مجلة الرجل" على موقع يوتيوب، مقطع فيديو قصير يشرح كيفية اختيار أنسب شكل للنظارات وفقا لشكل الوجهونصح الفيديو بالتحقق جيدا من شكل الوجه وتحديد انتمائه إلى أي الأشكال الهندسية، وعلى هذا الأساس نصح أصحاب الوجه مربع الشكل باختيار النظارة ذات العدسات المستديرة. أما أصحاب الوجه المستدير فنصحهم باختيار العدسات المربعة أو المستطيلة، فيما فضّل لأصحاب الوجه البيضاوي أو المستطيل ارتداء عدسات واسعة تأخذ شكل شبه المنحرف. وأخير ينصح أصحاب الملامح الدقيقة من ذوي الوجه المثلث ارتداء نظارات ذات عدسات ضيقة مستطيلة الشكل أو المستطيلة ذات الزوايا المستديرة.

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