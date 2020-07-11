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عدن - ياسمين التهامي - المخابرات الاردنية: تفجر ... مفاجأة مدوية عن دلالات وصول طائرات الحوثي المسيرة للعمق السعودي والإماراتي .. تفاصيل صادمة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قائمة الميدان اليمني الرئيسية/أخبار اليمن الآن أخبار اليمن الآنالميدان الدوليالميدان اليمنيمحليةمميز خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية عن دلالات وصول طائرات الحوثي المسيرة للعمق السعودي والإماراتي منذ 11 ثانية خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت الميدان اليمني – متابعات – : أكد خبراء عسكريون أن وصول الحوثيين لأهداف في العمقين السعودي والإماراتي يعد أمرا خطيرا للغاية وتحولا استراتيجيا يغير من قواعد الحرب الجارية. وأوضح الخبير العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، أن الرسالة التي أوصلها الحوثيون بطائراتهم المسيرة، تؤكد أن هذه الدول لم تعد آمنة ما سيؤثر بالتأكيد على الاستثمار فيها، بعد أن وصلت الهجمات للعمق. وأشار أبو نوار في تصريح لتلفزيون “دويتشه فيله الألماني”، إلى أن دقة إصابة الأهداف كانت مرتفعة للغاية بما يسمى عامل مضاعفة القوة بالتعبير العسكري. لافتا إلى أنه بدلاً من إرسال عدة طائرات لتنفيذ مهمة عسكرية يتم إرسال طائرة مسيرة صغيرة تصيب الهدف بدقة وبأقل تكلفة وتسبب أضراراً هائلة. ورأى الخبير العسكري الأردني أنه في مقابل السعر الزهيد للطائرة المسيرة، فإنها سلاح فعال للغاية في مقابل مليارات من مشتريات السلاح قائمة الميدان اليمني الرئيسية/أخبار اليمن الآن أخبار اليمن الآنالميدان الدوليالميدان اليمنيمحليةمميز خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية عن دلالات وصول طائرات الحوثي المسيرة للعمق السعودي والإماراتي منذ 11 ثانية خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت خبير أردني يفجر مفاجأة مدوية طائرت الميدان اليمني – متابعات – : أكد خبراء عسكريون أن وصول الحوثيين لأهداف في العمقين السعودي والإماراتي يعد أمرا خطيرا للغاية وتحولا استراتيجيا يغير من قواعد الحرب الجارية. وأوضح الخبير العسكري الأردني، مأمون أبو نوار، أن الرسالة التي أوصلها الحوثيون بطائراتهم المسيرة، تؤكد أن هذه الدول لم تعد آمنة ما سيؤثر بالتأكيد على الاستثمار فيها، بعد أن وصلت الهجمات للعمق. وأشار أبو نوار في تصريح لتلفزيون “دويتشه فيله الألماني”، إلى أن دقة إصابة الأهداف كانت مرتفعة للغاية بما يسمى عامل مضاعفة القوة بالتعبير العسكري. لافتا إلى أنه بدلاً من إرسال عدة طائرات لتنفيذ مهمة عسكرية يتم إرسال طائرة مسيرة صغيرة تصيب الهدف بدقة وبأقل تكلفة وتسبب أضراراً هائلة. ورأى الخبير العسكري الأردني أنه في مقابل السعر الزهيد للطائرة المسيرة، فإنها سلاح فعال للغاية في مقابل مليارات من مشتريات السلاح السعودية والإماراتية التي لم تتمكن من صدها بشكل كامل كما أن كلفة إصابة الهدف أو “Cost per kill” منخفضة للغاية في حالة الطائرات المسيرة، التي يمكنها مثلاً استهداف محطة رادار فتعطلها تماماً، وهو ما يمكن أن يحدثه صاروخ باتريوت تتراوح سعر منصته ما بين مليون وستة ملايين دولار”.

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