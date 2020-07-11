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عدن - ياسمين التهامي - للكبار فقط : حمود واليمن الجديد.. مقال لـ’’فتحي بن لزرق’’ يتضمن إيحاءات ’’جنسية’’ لكنها ’’سياسية’’ تحكي حال اليمن !

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جديد اب برس

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ن المقال إيحاءات جنسية لكنها سياسية. تنويه : العبارات الخارجة عن المألوف تُقرأ بالعقل لا بالاعضاء التناسلية. "حمود" مواطن يمني ، تزوج زواج تقليدي واحدة من بنات القرية قبل 20 سنة واكثر . يملك حمود ورشة صغيرة وحياته من ورشته الى منزله. هكذا عاش منذ 20 عام. المهم حمود ولا يعرف إلا طريقة واحدة لممارسة الجنس ولا يعرف في النساء الا زوجته . يخزن إلى أخر الليل ويجي على نفس الوضعية . زوجته تحت وهو فوق . 20 سنة على هذا الحال.. يخلص وينام ويبدأ في اليوم التالي يومه . حمود راضي بزوجته ووضعه وهي راضية سعداء ومرتاحين . لا فكر بيوم يغيرها ولا يغير وضعية النوم معها . بيوم راح حمود وخزن عند ناس اصحابه جاءوا من امريكا وبدأوا يتجابرون . قليل إلا والخبرة يتحدثون عن الجنس واوضاعه. واحد يقول انا اجي لها من تحت . الثاني انا وانا واقف. الثالث يقولك شقلبة . وكل واحد يتحدث عن حلاوة كل وضع. حمود استغرب!.. استعجب .. مش معقول ؟ ايش هذا الكلام؟ فين انا من كل هذا ؟ معقول في هذه الدنيا هذه الاشياء انصت لكل الحديث إلى ان اكملوا ودخلوا في السياسة. قام حمود مسرع وشل كيسه .. على فين ياحمود ؟ قال :" خاطركم مروح . في الطريق جلس حمود يفكر مستعجب مستغرب من الكلام .. استذكر كل حرف قيل في الجلسة.. خاطب نفسه:" 20 سنة وانا بلا تطور ولا أي تحديث. جريمة والله وصل البيت . سأل زوجته:" العيال ناموا؟ قالت :" ايوه نايمين الحقيني على الغرفة. لحقته مستعجبة مستغربة قال لها :" انبطحي .. انبطحت نفس انبطاحة 20 عام. قال لها حمود :" لا ماينفعش بانغير الوضعية اليوم انعسكي عكس السرير. قالت:" ياحمود استهدي بالله خلينا على وضعيتنا اللي مانعرف غيرها، من زاد على عقلك الليلة من فين تجيب هذا الكلام؟ . قال :" حرام وطلاق انك انقلب، وضع جديد . سلمت الحرمة أمرها لله وانقلبت. هجم حمود شوية إلا ويسمع قربعة بالبيت . قام حمود يشوف أيش في؟ قليل الا ويرجع جري وهو راجع والدنيا ظلمة بالغرفة نسي قصة القلبة ويحسب الوضع نفس الأول. ويهجم من جديد ويجيبه في عين زوجته. عيني عيني . عيني ياحمود. حمود اسعف الحرمة للمستشفى . قالوا له الاطباء عين زوجتك خرجت. صلوا عالنبي .. ايش هذا الكلام؟ قالوا :" والله هذا اللي حصل. ايش عملت ياحمود؟ روح حمود لا عين زوجة ولا وضعية جديدة ولا قديمة ولازوجة . هيا ونحن في اليمن قد كنا تمام الى 2011. عايشين كافيين خيرنا شرنا. معنا جيش وامن ومرتبات وكهرباء ورئيس وحكومة واحدة لاعمرنا سمعنا بالرياض ولا ايران ولا الإمارات. 33 سنة عايشين زي الفل. والله ولا ناقصنا شيء. صحيح مش دولة متقدمة بس حالنا جيد. جاءوا ثوار 2011 قالوا حرام ما بلا عملنا لكم يمن جديد. قلنا لهم: " استهدوا بالله ياخبرة. خلونا على يمنّا القديم مانريد لايمن جديد ولا غيره. قالوا إلا ولا إلا ماتشوفوا العالم كيف متطور . وعينك ماتشوف إلا النور خارجوا عيوننا الثنتين.. والمشكلة انهم الى اليوم مصرين انهم جابوا لنا يمن جديد وكل من قال شوفوكم خربتم البلد قالوا "عفاشي".. ومن 2011 والى اليوم ونحن لانرى شيء، زوجة حمود راحت عليها عين ونحن راحوا الاثنين . منهم لله. فتحي بن لزرق ١٠يوليو ٢٠٢٠ *من صفحة الكاتب على فيسبوك.