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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيون "أبو علي الحاكم" يحشد كبار القبائل ... و يستعدون لشن اقوى هجوم على مارب.. (تفاصيل نارية)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ادت مصادر إعلامية بأن ميليشيا الحوثي، تستعد لشن أوسع هجوم على مدينة مأرب. وذكرت المصادر الإعلامية نقلا عن مصادر خاصة أن جماعة الحوثي تستعد لتنفيذ هجوم واسع خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون محوره الرئيسي جبهة العلم غربي محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن القيادي في جماعة الحوثي قائد الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم يواصل منذ أيام، حشد مقاتلي الجماعة ومقاتلين قبليين شرقي الجوف بداعي “النكف القبلي” للثأر لآل سبيعيان الذين قتلوا أواخر الشهر الماضي بوادي عبيدة . مليشيا الحوثي تستعد لشن أوسع هجوم وكان الحاكم عقد اجتماعات قبلية لمشايخ من قبائل مأرب وصنعاء وحجة وعمران والجوف ليحشدوا قبائلهم تلبية لداعي النكف القبلي . ادت مصادر إعلامية بأن ميليشيا الحوثي، تستعد لشن أوسع هجوم على مدينة مأرب. وذكرت المصادر الإعلامية نقلا عن مصادر خاصة أن جماعة الحوثي تستعد لتنفيذ هجوم واسع خلال الأيام القليلة القادمة، وسيكون محوره الرئيسي جبهة العلم غربي محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن القيادي في جماعة الحوثي قائد الاستخبارات العسكرية أبو علي الحاكم يواصل منذ أيام، حشد مقاتلي الجماعة ومقاتلين قبليين شرقي الجوف بداعي “النكف القبلي” للثأر لآل سبيعيان الذين قتلوا أواخر الشهر الماضي بوادي عبيدة . مليشيا الحوثي تستعد لشن أوسع هجوم وكان الحاكم عقد اجتماعات قبلية لمشايخ من قبائل مأرب وصنعاء وحجة وعمران والجوف ليحشدوا قبائلهم تلبية لداعي النكف القبلي .

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